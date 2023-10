L'air des avions est-il vraiment pollué ? L'agence sanitaire française l'affirme dans un troublant rapport

Le syndrome aérotoxique est caractérisé par des symptômes neurologiques et respiratoires, qui sont couramment signalés par le personnel navigant, 30 000 personnes en France (hôtesses, stewards et pilotes). Il est lié à de multiples sources de polluants provenant de certains matériaux, de la ventilation, du fonctionnement de l'avion et des opérations en vol et au sol, selon l'ANSES.