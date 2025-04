Werehog

Le carburant non polluant si on les écoute, la bonne blague !

Donc au lieu de simplement forer du pétrole, on cultive des quantités colossales qui vont boire beaucoup d’eau, appauvrir les sols, prendre la place d’ecosystèmes entiers… sauf que ce ne sera pas pour manger, ce sera pour le brûler en plein vol. Au final un avion alimenté au SAF émet toujours autant de CO2 dans sa trajectoire. Et un champ de n’importe quelle plante absorbe toujours largement moins de CO2 qu’une forêt.

Tout ça, c’est en plus si on considère qu’un avion carbure à 100% au SAF, sauf que c’est totalement faux, les normes vont commencer à imposer une fraction minuscule.