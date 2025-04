Qu'on se le dise d'entrée de jeu : la version IA de Quake II proposée par Microsoft reste rudimentaire. Le niveau généré est basique, avec des ennemis flous et des interactions sommaires. De plus, la firme de Redmond a également choisi de limiter le temps de jeu disponible pour cette démonstration. Malgré ces restrictions, force est de constater que les progrès depuis le mois de février sont notables : alors que le modèle Muse avait initialement été présenté avec un affichage à 10 images par seconde et une résolution de 300 x 180, cette nouvelle démonstration tourne à une fréquence d'images jouable et à une résolution légèrement améliorée de 640 x 360.

De toute évidence, cette démo vise à montrer comment Muse pourrait, à terme, aider les développeurs à prototyper des jeux et/ou adapter d'anciens titres sans nécessairement dépendre de leur moteur d’origine.