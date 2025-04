Tout d'abord, en ne proposant que 3 heures d'accessibilité quotidienne. Très concrètement, les utilisateurs ont de 19h39 à 22h39 (créneau horaire de l'est des États-Unis) pour se connecter à la plateforme et y poster du contenu. « Il y avait un moment précis, après l'école, où vous alliez en ligne et jouiez à un jeu, ou bien vos amis venaient et étaient sur AIM en même temps. Il y avait un cycle constant et il y avait toujours quelque chose d'excitant. Ensuite, tout le monde se déconnecte », explique Mark Lyons, le créateur de seven39.