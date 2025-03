Voilà quelques années déjà que Peugeot a relancé sa très populaire 208, avec une seconde génération lancée en fin d'année 2019, et qui a été déclinée en une très populaire édition 100% électrique. Une version restylée est disponible depuis la fin de l'année 2023, avec quelques changements plus ou moins marquants. Et si, en 2020 déjà, on évoquait une éventuellement e-208 GTi, celle-ci devrait enfin trouver son chemin vers les concessions cette année.