Vibrant Visuals sera d'abord proposé sur Minecraft: Bedrock Edition avant d'arriver ultérieurement sur la version Java. Le déploiement concernera les PS5, Xbox Series X|S et certains appareils iOS et Android. Agnes Larsson, directrice du jeu, a annoncé une sortie « dans quelques mois » pour les plateformes compatibles. En attendant, les joueurs pourront tester ces améliorations via le programme de prévisualisation de Minecraft : Bedrock Edition. Une bonne nouvelle pour les puristes : il sera possible de basculer entre les nouveaux visuels et l'apparence classique d'un simple clic.