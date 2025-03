On a ici en tout cas l'exemple concret d'une reconversion technologique à des fins politiques. En transformant un outil initialement conçu pour faciliter l'entrée légale en plateforme d'auto-déportation, l'administration Trump démontre comment une simple refonte d'interface et d'algorithme peut servir une vision radicalement différente de la gestion migratoire, et d'un pays.