Les agences fédérales aux États-Unis traqueraient les smartphones avec des données achetées à des courtiers

Les agences fédérales de l'immigration (ICE) et de la sécurité aux frontières (CBP) auraient acheté de grandes quantités de données personnelles auprès de revendeurs ou de courtiers en données, tels que Venntel et Babel Street. Ces données ont notamment permis de traquer les déplacements de certains smartphones, allant jusqu'à 26 points géographiques par minute dans une seule zone. À elle seule, l'agence ICE récupère les données de 250 millions de smartphones et enregistre 15 milliards de points géographiques par jour. Tout cela, sans mandat ni autorisation spéciale.

Ces courtiers recueillent initialement ces données personnelles depuis des applications et les revendent à des fins marketing. Les autorités américaines peuvent ainsi surveiller en détail des millions d'Américains, qu'ils soient impliqués ou non dans des investigations ou des activités criminelles. ICE se sert des données de localisation pour identifier les flux d'immigrants à la frontière mexicaine et les faire arrêter.