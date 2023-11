Les smartphones de fonctionnaires américains sont truffés d'applis susceptibles d'accéder à des données sensibles

L'enquête n'est pas tendre avec l'ICE, l'agence concernée. Elle estime que les politiques informatiques de celle-ci sont beaucoup trop laxistes, notamment en termes de sécurité et de contrôle de l'utilisation de ses appareils de fonction.

Le rapport mentionne particulièrement des programmes qui ne sont pas sécurisés, tels que des plateformes de partage de fichiers, des VPN développés par des tiers et des systèmes de messagerie obsolètes. Les auteurs évoquent même des applications qui n'ont normalement pas le droit d'être installées sur des systèmes informatiques du gouvernement américain, et qui n'ont donc rien à faire sur les appareils des agents de l'ICE.

Tous ces programmes pourraient exposer les smartphones de l'organisation et leurs données « à un risque accru d'espionnage, de fuites et de cyberattaques », écrit Joseph Cuffari, qui a dirigé l'enquête. Ils offrent « la possibilité de collecter et de surveiller les informations relatives à l'utilisateur et à son appareil par le biais des capteurs de ce dernier, tels que ses caméras, ses microphones et son système GPS », précise-t-il.