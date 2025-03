Midjourney génère par défaut des images de qualité 1, mais il est possible d'aller plus loin et d'obtenir des visuels bien plus détaillés. Pour cela, ajoutez à la fin de votre prompt la commande « -- q 2 » et observez les modifications réalisées par l'IA. Vous pouvez aussi faire le contraire et demander un rendu moins détaillé en tapant « -- q 0.5 » en fin de prompt.