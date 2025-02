Lancé par OpenAI, le créateur du renommé ChatGPT, DALL-E génère des visuels sur la base de prompts textuels. Depuis sa création en 2021, cet outil a séduit plus de 1,5 million d'utilisateurs. On estime ainsi qu'il produit plus de 2 millions d'images chaque jour. Malgré une concurrence féroce, DALL-E continue de tirer son épingle du jeu grâce à son interconnexion toujours plus forte avec ChatGPT et l'arrivée en version gratuite (très) limitée de sa version 3.