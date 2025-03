Ce serait, aussi, le modèle appliqué à TikTok en cas de rachat, avec la mise en place d'un protocole open source pour le sous-tendre. L'idée serait aussi de protéger les jeunes utilisateurs. « En associant des experts en économie et en sciences sociales à des partenaires communautaires, des parents et des citoyens, nous pensons pouvoir préserver - et améliorer - l'expérience TikTok en donnant aux individus et aux créateurs de la plateforme la valeur et le contrôle qu'ils méritent concernant l'accès à leurs données et la manière dont elles sont utilisées », détaille le milliardaire.