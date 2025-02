MattS32

Francis7: Francis7: Les chatbots n’ont pas de mémoire à long terme mais les traces des échanges restent quand même sur l’appareil.

Il n’y a pas de mémoire dans le modèle, mais dans le service de chat, il peut y en avoir.

Quand on a un compte sur ChatGPT, par défaut il garde l’historique de toutes les conversations, tant qu’on ne les supprime pas.

Et même quand on n’a pas de compte, les conditions d’utilisation de ChatGPT mentionne que les données peuvent être conservées et utilisées par OpenAI : « We can use your Content worldwide to provide, maintain, develop, and improve our Services, comply with applicable law, enforce our terms and policies and keep our Services safe. »