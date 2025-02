Trop de swipes, trop de discussions sans réponse, trop d’attentes déçues. Tinder fatigue. Après plus de dix ans à dominer le marché du dating, l’application voit ses utilisateurs décrocher et ses revenus stagner. L’effet match ne fait plus rêver. Pour relancer la machine, Tinder joue son va-tout et mise à nouveau sur l’intelligence artificielle. Promesse de recommandations plus précises, pari sur une expérience plus engageante… Un dernier coup de poker pour tenter de rallumer l’étincelle.