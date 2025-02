« C'est vraiment impressionnant. C'est en fait la première et la seule météorite jamais trouvée sur l'île, et quelle façon de faire cette découverte », s'est enthousiasmé le chercheur. « Chaque fois que cela se produit, il s'agit d'un nouvel échantillon provenant de l'espace. Il provient de la ceinture d'astéroïdes... entre Mars et Jupiter, ce qui signifie qu'il y a un long chemin à parcourir », a-t-il poursuivi.