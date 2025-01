Le service de prise de rendez-vous en commissariat, lancé en 2023, a connu un véritable succès avec plus de 285 000 créneaux proposés aux usagers l'an dernier. La fonctionnalité, plébiscitée par le public, a permis de réserver plus de 110 000 rendez-vous, ce qui illustre encore une fois la transition enclenchée et presque réussie vers des services publics plus accessibles.