yomiel

99€ le jeu AAA (bugs inclus, de qualité early access de 2010 et pleinement jouable dans 6 mois). Pas de différence de prix entre PC et consoles.

129€ en édition « premium », un poster, livret et de la monnaie in-game online.

249€ avec une figurine en édition limitée qui sera out of stock avant 24h.