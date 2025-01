Dans un rapport détaillé intitulé Russian Operations Against Europe (téléchargeable ici via le Harvad Dataverse), les chercheurs du projet Bewaken en Beveiligen (« Protection et sûreté » en français) de l'Université de Leiden dressent un panorama alarmant des activités subversives russes sur le sol européen.

La cyberguerre menée contre l'Ukraine est désormais bien connue, mais la menace pour l'Europe se fait de plus en plus pressante et ses ramifications se sont étendues bien au-delà des frontières du pays. Ce dernier rapport ne fait que confirmer cette évolution, avec l'analyse de 63 incidents documentés depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022.