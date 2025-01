Même si l'on ne croise que très rarement des véhicules appartenant à GM sur nos routes (GMC, Cadillac, Chevrolet, Buick, etc.), il reste l'un des plus grands constructeurs d'automobiles au monde. Peu visible sous nos latitudes, il a énormément investi dans des technologies avancées comme ses taxis autonomes Cruise (malgré un gros ralentissement il y a un an) et des batteries pour VE spécialisées.

Il se retrouve aujourd'hui, par l'intermédiaire de sa filiale OnStar (son service de connectivité embarquée maison), sous les projecteurs pour des pratiques de collecte massive de données personnelles. Le géant de Detroit aurait discrètement transformé ses véhicules en véritables mouchards roulants, captant les moindres faits et gestes de leurs propriétaires.