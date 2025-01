De son côté, Intel a récemment connu des revers, avec des annonces de restructuration et une concurrence de plus en plus féroce dans le domaine de l’intelligence artificielle. AMD multiplie également les percées, notamment avec ses processeurs Epyc et ses GPU pensés pour le calcul intensif. Au milieu de cet affrontement titanesque, Qualcomm espère se positionner comme une alternative crédible, offrant des puces moins énergivores et potentiellement plus adaptées à certains flux de travail IA.

Le nouvel architecte venu de chez Intel est familier des défis de performance et de fiabilité qui caractérisent l’univers des serveurs. Il pourrait aider Qualcomm à concevoir des processeurs capables de rivaliser avec les meilleurs produits du marché, dont les fameux Xeon d’Intel et les EPYC d’AMD. La capacité à intégrer des fonctionnalités avancées, comme la confidentialité des données ou la gestion précise de la consommation, sera cruciale pour séduire les entreprises.

Enfin, l’IA étant un moteur de croissance majeur, Qualcomm pourrait capitaliser sur son expertise mobile pour importer des technologies efficaces en termes de consommation électrique dans les datacenters. Cette jonction entre l’expérience acquise dans le mobile et la connaissance des centres de données, acquise tout récemment, pourrait bouleverser un marché qui se remet à peine des derniers bouleversements causés par le boom de l’IA.

L’offensive de Qualcomm dans le domaine des serveurs ne tient donc pas du simple coup de communication : tout indique que la société entend pousser ses pions pour concurrencer frontalement Intel et AMD. Reste à voir si cette nouvelle stratégie, mixant expertises x86 et Arm, permettra à Qualcomm de grignoter des parts sur un marché aussi exigeant. Quoi qu’il en soit, la perspective de processeurs plus économes en énergie, capables de soutenir la hausse exponentielle des besoins en IA, laisse penser que la bataille autour des puces de serveurs ne fait que commencer.