Vincent_Dupaquis

Et le pire est qu’ils avaient été assez visionnaires dans le domaine du mobile, avec des solutions à base de coeur ARM custom, appelées « strongARM ». Ca équipait des « digital assistants » comme des PALM ou peut être même le Newton d’Apple.

Mais avec même des milliards injectés dans des tentatives de retour en achetant des solutions pour le NFC, la 5G etc, impossible pour eux de revenir sur ce marché du mobile qu’ils ont délaissé.

CE qui me tue le plus, c’est de voir qu’ils ont développé des solutions à la pelle, mais qu’ils sont abandonné ou laissé gérer par d’autres (les coeurs 80x51, l’USB etc) et qu’à la fin ils se retrouvent à faire un CA limite ridicule alors qu’ils ont tellement contribué au développement de ce marché. Quel dommage !