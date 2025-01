De plus, des marins affichent un profil public sur l'application, sans pseudonyme, les rendant plus aisés à suivre. Or, quand un utilisateur extérieur observe que les séances pratiquées régulièrement par les sous-mariniers s'arrêtent brusquement, il peut en déduire les dates d'envoi en mission, et donc le calendrier de patrouille des SNLE.

Par ailleurs, les profils créés par les militaires rendent plus aisés pour une puissance étrangère l'identification des soldats présents au sein des SNLE, et donc facilitent une éventuelle interception, afin d'obérer les capacités de la dissuasion nucléaire nationale.

Du côté de la Marine, on essaie de relativiser le problème. Contactée par Le Monde, une source reconnaît ainsi une « situation problématique », mais pas « un risque majeur. » Langage diplomatique ?