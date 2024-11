Strava indique donc que les applications tierces, comme les services de coaching par exemple, et connectées à la plateforme, ne pourront plus afficher que les données de l'utilisateur connecté via son compte. Il ne leur sera plus possible d'afficher et d'utiliser les données de l'ensemble de la communauté Strava.

Strava va également limiter le nombre de données partagées pour empêcher l'entrainement d'une intelligence artificielle ou pour réaliser du machine learning, qui se nourrirait de toutes les données sportives et fitness engrangées par le service.

Strava indique enfin qu'il n'est plus possible pour les logiciels tiers de faire apparaitre les données utilisateurs en utilisant les codes couleurs ou le logo de la plateforme.