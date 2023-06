Strava, comment l'app de running peut dévoiler votre adresse malgré elle

En se basant sur les lieux de résidence des utilisateurs et les données d'activités, les chercheurs ont mis en relations les zones d'activité les plus fréquentées de la carte thermique.… qui comportait donc les adresses personnelles des utilisateurs.

Les profils publics de Strava sont très complets : noms complets et photos des visages, ce qui facilite encore plus la mise en lien entre une personne et son lieu de résidence. Les conclusions de l'équipe de recherche sont plutôt inquiétantes. Leurs prédictions atteignaient une précision moyenne de 37,5 % !

Pour pallier ce problème de confidentialité auquel tous les Français sont confrontés, les chercheurs préconisent de créer des zones d'anonymat autour des lieux de résidence pour protéger la vie privée des sportifs de manière plus efficace. La carte thermique est activée par défaut, mais elle est désactivable manuellement. Il est également tout à fait possible de rendre ses données d'utilisateurs privées, ce qui permettrait aux utilisateurs de ne pas partager leur nom ou leurs domaines d'activité. Une méthode de protection plus passive serait d'habiter dans une zone densément peuplée, ce qui rend le suivi d'utilisateurs quasiment impossible via la carte thermique.