La version 20.2 de Parallels Desktop introduit de nouvelles fonctionnalités destinées aux équipes informatiques. Le système d'authentification unique (SSO) simplifie la gestion des licences via les fournisseurs d'identité d'entreprise comme Microsoft Entra ID et Okta. Les administrateurs informatiques peuvent désormais configurer les méthodes d'activation et déployer les configurations sur les Mac gérés via le portail de gestion Parallels.