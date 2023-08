Parallels Desktop fait peau neuve et prend désormais en charge macOS Sonoma et Touch ID

Eh oui, en plus de la compatibilité avec macOS Sonoma, Parallels Desktop 19 introduit la prise en charge de Touch ID (qui va d'ailleurs déserter les futurs iPhone). Cela vous facilitera très certainement la vie au quotidien lorsque vous souhaiterez vous connecter à votre Mac et à vos différentes applications. Bien que vous n'aurez plus à inscrire manuellement vos mots de passe, ces derniers seront tout de même stockés dans le trousseau. Cette nouvelle version de Parallels propose également une refonte de son application et tout un tas d'autres nouveautés pensées pour améliorer l'expérience utilisateur.