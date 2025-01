Cependant, les administrateurs de MissAV ont rapidement démontré qu'ils n'allaient pas se laisser faire. En quelques heures, ils ont organisé une migration entière de leur infrastructure ; un processus qui s'est déroulé en trois temps. D'abord, l'abandon des serveurs de noms Cloudflare, probablement visés par l'injonction juridique, puis le basculement vers les serveurs de leur registrar Namecheap (entreprise qui vend et gère des noms de domaine internet), et enfin la redirection du trafic vers un nouveau domaine, MissAV.ws.

En conservant le contrôle effectif de leurs noms de domaine, les opérateurs de MissAV ont donc pu déjouer la stratégie de FANZA. L'hypothèse privilégiée suggère ainsi que l'injonction ne visait que les services de Cloudflare, laissant une marge de manœuvre aux administrateurs du site.

Il est possible, mais non confirmé, que Cloudflare ait été contraint d'intervenir contre MissAV à la suite d'une procédure légale. Si c'était vrai, les responsables de MissAV pourraient toujours garder la main sur leur domaine et le rediriger en contournant les serveurs compromis.

Dans tous les cas, MissAv reste, au moment de la rédaction de cet article, bel et bien accessible. En revanche, nul doute que celui-ci restera un moment dans le collimateur de FANZA et des ayants droit. Dans ce genre d'affaire, il ne faut pas oublier que pour ces derniers, ces actions sont aussi des tests grandeur nature pour perfectionner leurs stratégies juridiques et techniques. Réussir à neutraliser une plateforme de l’envergure de MissAV pourrait leur donner un gros avantage dans de futures batailles contre le piratage. Une facette non négligeable en plus de l'argument financier.