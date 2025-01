Un décret gouvernemental paru le 1er janvier 2025 au Journal officiel autorise France Travail (ex-Pôle Emploi) à collecter et centraliser une quantité considérable de données sensibles sur ses allocataires. La démarche fait suite à la loi « Pour le plein emploi » de décembre 2023, certes, mais elle inquiète assez fortement la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), sur la question des données personnelles. Et vous allez voir qu'il y a de quoi !