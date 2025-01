La fausse alerte a décuplé la peur des Californiens, déjà touchés par des incendies destructeurs. Les réseaux sociaux ont relayé l'angoisse créée par ce message. « Ça m'a foutu une trouille d'enfer », a confié un utilisateur sur son compte X.com. D'autres ont alerté sur les risques : « L'hystérie de masse qui en résultera rendra les routes extrêmement dangereuses. » La menace était réelle : les incendies avaient déjà tué au moins 6 personnes et ravagé des milliers d'hectares. De nombreux quartiers étaient détruits, et 180 000 personnes avaient reçu des ordres d'évacuation obligatoire.

Kevin McGowan a reconnu l'impact de cette erreur : « Nous comprenons que ces incendies ont créé une grande anxiété, des difficultés et une grande détresse parmi nos résidents. » Les autorités ont dirigé la population vers le site lacounty.gov/emergency pour les informations officielles sur les évacuations et les incendies. Les experts conseillent aux habitants des zones à risque de préparer un « sac de secours » avec eau, nourriture non périssable, lampe de poche et autres fournitures essentielles pour une possible évacuation.