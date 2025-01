Dans un contexte numérique de plus en plus tendu, les menaces d'ingérence étrangère se multiplient. On assiste notamment à la création de faux contenus parfois très crédibles, grâce aux outils d'IA en open source. Ces derniers représentent désormais un risque majeur pour la démocratie, à cause par exemple de la diffusion massive de contenus manipulés sur différentes plateformes.