Comment certains groupes terroristes utilisent l'IA pour diffuser leur propagande

Alors que certaines grandes entreprises comme YouTube sont dans le viseur de l'UE en raison de la diffusion de contenus illégaux dans le contexte du conflit Israël-Hamas, une réalité inquiétante émerge. L'usage de l'IA générative par les groupes terroristes s'accroît et devient un outil très efficace pour asseoir la propagande de certaines idéologies dangereuses. Adam Hadley, Directeur général de Tech Against Terrorism, estime que c'est aujourd'hui une préoccupation majeure. Ce nouvel usage de l'intelligence artificielle pourrait mettre en péril les systèmes actuels de détection et de suppression des contenus préjudiciables diffusés en ligne.