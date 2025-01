Les GAFAM ont depuis quelques années pris l'habitude d'être l'objet d'enquêtes initiées par Bruxelles, et assez souvent pour des pratiques anti-concurrentielles. Une habitude devenue plus forte encore depuis la mise en place du Digital Markets Act (DMA), destiné à imposer de nouvelles règles aux géants du numérique, afin de rééquilibrer les marchés. Et du côté de nos amis britanniques, l'ambition est la même, comme le montrent ces enquêtes qui viennent d'être lancées contre Google et Apple.