Google et antitrust : au tour du Japon de passer à l'attaque

Une de plus pour Apple et Google. Alors que les deux géants croulent sous procédures judiciaires , ils sont désormais dans le radar des régulateurs japonais. Selon l’agence Nikkei, l'autorité japonaise de la concurrence a lancé une nouvelle enquête antitrust pour évaluer si Apple et Alphabet, maison mère de Google, ont eu des comportements anticoncurrentiels concernant les systèmes d’exploitation des smartphones .