Saviez-vous qu'il était possible de programmer des messages pour qu'ils soient envoyés plus tard avec Google Messages ? Rédigez votre texte, puis faites un appui long sur l'icône d'envoi. Vous accéderez alors au menu de planification et pourrez choisir parmi les options proposées, ou ouvrir un calendrier pour personnaliser vos date et heure d'envoi.