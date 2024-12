Que les choses soient claires, ce véhicule n’a de « van » que le nom et la coque extérieure. Tout le reste, des pneus aux moteurs, en passant par le châssis, l’appui aérodynamique et les freins, est inspiré directement de l’univers de la course. Rappelons au passage qu’une précédente variante de 1 400 chevaux s’était aventurée sur la légendaire course de Pikes Peak, réalisant un temps record pour sa catégorie de 8:47:682.