Monstre de puissance, la Tesla Model S disposera enfin de sièges à la hauteur de son pedigree

La Tesla Model S Plaid est pour les amateurs de voiture électrique un véritable bolide, avec ses trois moteurs et sa puissance de 1020 chevaux. C'est sûrement pour s'adapter à la capacité d'accélération phénoménale de cette voiture que Tesla a choisi de lui offrir de nouveaux sièges sport, qui nous sont présentés.

Le constructeur décrit ces sièges comme ayant un meilleur grip et étant plus légers grâce au matériau utilisé, du daim « haute performance ». Bénéficiant de douze positions grâce à son réglage électrique, et des options chauffante et de ventilation, le siège offre aussi selon Tesla un meilleur soutien latéral. Le tout dans un design qui devrait franchement plaire aux yeux !