La vigilance collective s'organise désormais sur WhatsApp, vous n'y avez peut-être pas échappé. Des points de deal aux colis égarés, en passant par les chats à nourrir pendant les vacances, ces groupes sont devenus de véritables postes d'observation numériques. À Nantes par exemple, une rue de soixante habitants coordonne carrément sa vigilance via l'application. « On alerte, on partage, ça rassure », témoigne Nathalie, 59 ans, membre très active de son groupe de quartier.