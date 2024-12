Pour La Quadrature du Net, cette situation est d'autant plus préoccupante que la France fait figure d'exception en Europe. Elle est en effet le dernier pays de l'Union européenne à ne disposer encore d'aucun cadre juridique pour justement encadrer ces échanges internationaux de données. Et ce, malgré les recommandations insistantes et répétées de la Cour européenne des droits de l'homme.