frolicfrog

Chacun doit assumer ses décisions. Etre parisien, profiter d’un salaire parisien et se dire qu’on peut profiter du système et aller vivre ailleurs pour beaucoup moins cher et dans un meilleur cadre de vie, c’est un choix personnel. Parfois on tente et on ne se fait pas prendre, parfois on perd mais dans ce cas là il ne faut pas se plaindre.