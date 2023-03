Chez Apple, la vie privée, oui, mais pas pour les employés ?

Le mot a été passé chez Apple : il faut plus de présentiel. Les employés du géant de la tech doivent, en effet, être présents dans les locaux de leur entreprise, et ce, au moins 3 fois par semaine. C'est l'éditrice du média Plateformer, Zoë Schiffer, qui a eu vent de cette nouvelle directive appliquée aux effectifs.

Pour la faire respecter, Apple va courir après les employés. Et surtout, adopter un ton plus ferme, avec des avertissements de plus en plus sévères qui seront envoyés à ceux ne se conformant pas à la nouvelle règle. Ces avertissements pourraient mener d'ailleurs à de potentiels licenciements.

Il faut dire que l'entreprise fondée par Steve Jobs est en ce moment sous pression, avec notamment l'obligation de rapidement achever son tout premier casque de réalité mixte. Un produit qui doit être lancé lors de la prochaine rentrée, malgré les réticences de l'équipe en charge de la conception.