C’est une chouette surprise de Noël que réserve OnlyOffice à ses utilisateurs et utilisatrices. La suite bureautique indépendante et sécurisée vient en effet d’annoncer qu’elle s’ouvrait à davantage de modèles d’intelligence artificielle, offrant à qui le souhaite plus de souplesse dans un secteur largement dominé par des solutions clé en main. Si vous utilisiez un autre assistant que ChatGPT, vous allez enfin pouvoir en tirer profit directement dans le traitement de texte développé par l’éditeur.