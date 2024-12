En voiture Simone, c'est l'IA qui conduit et qui klaxonne. Ou presque. L'IA conversationnelle débarque dans l'habitacle automobile avec une promesse ambitieuse : transformer radicalement l'interaction homme-machine. Grâce à l'intégration de ChatGPT avec Microsoft Azure OpenAI Service, l'assistant vocal MBUX prend du galon, au point de quasiment passer pour un passager. Les conducteurs peuvent désormais dialoguer naturellement avec leur véhicule, poser des questions complexes et recevoir des réponses contextuelles et actualisées.

Ils pourront par exemple demander un bulletin météo de la destination souhaitée, puis enchaîner sur des détails pratiques sans avoir à reformuler leur demande initiale. Mercedes décrit cette approche comme étant « sensible au contexte » et souhaitant casser les codes des assistants conversationnels que l'on connaît.

La mise à jour concerne plus de 3 millions de véhicules et propose une expérience utilisateur hyper-personnalisée. « En ajoutant une fonction de connaissance fondée sur l'IA à notre assistant vocal MBUX, nous permettons aux clients de se connecter encore plus facilement à leur véhicule de manière divertissante et enrichissante », résume Markus Schäfer, directeur technique chez Mercedes-Benz. La définition même de l'infodivertissement.