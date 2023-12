CES 2024 : Mercedes présentera un nouveau système d'infodivertissement intelligent capable d'interactions humaines

Il y a quelques mois, Mercedes annonçait l'intégration du navigateur Vivaldi à bord de son nouveau modèle CLE Coupé. Désireux de pousser toujours plus loin l'interaction entre le conducteur et son véhicule, le constructeur allemand annonce une nouvelle « interaction naturelle et humaine » à venir. La présentation de cette nouvelle expérience client sera dévoilée le mois prochain, au CES 2024.