Unity : et maintenant les licenciements ?

Il devrait y avoir du changement dans les bureaux de Unity. The Verge a en effet repéré dans le rapport financier du troisième trimestre de l'entreprise l'annonce d'une restructuration interne, qui passerait par des licenciements.

Le document explique ainsi qu'il devrait « vraisemblablement » y avoir des renvois, avec pour optique de réduire le poste des dépenses de la société.

L'objectif est de resserrer l'activité de Unity, et de « se concentrer sur les produits qui ont le plus de valeur pour nos clients » selon la même source. Par ailleurs, la direction « évalue [actuellement] la bonne structure de coûts qui s'aligne sur un portefeuille plus ciblé. »