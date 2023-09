Mieux vaut tard que jamais ? Unity rétropédale et révise la copie de son modèle économique

C'est Marc Whitten, directeur de Unity Create qui englobe le moteur et les équipes d'édition, qui a eu la lourde tâche de recoller les morceaux avec la communauté. Le billet de blog commence par un message de pur damage control, l'homme indiquant qu'il est « désolé » et que « nous aurions dû parler à davantage d'entre vous et vous inclure dans le processus avant de modifier notre monétisation ».