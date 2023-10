En pleine tempête, le patron d'Unity a pris une décision radicale

Depuis des années, Unity a un problème. Malgré un premier changement de modèle économique et plusieurs acquisitions, l'entreprise a été incapable de dégager des profits. Cette situation n'était pas tenable et a conduit à de nombreux licenciements, malgré un chiffre d'affaires en hausse constante. Pour la seule année 2022, Unity a enregistré 900 millions de dollars de pertes. Il fallait réagir, et c'est ce qu'a fait Unity en annonçant divers changements qui auraient eu un impact très direct sur les développeurs.

En décidant de prendre sa commission sur les installations et en manquant grandement de clarté, Unity s'est mis à dos de nombreuses structures et créateurs, surtout les plus modestes. La firme a d'abord essayé de clarifier les choses avant d'annoncer une révision complète de la stratégie. Il est désormais officiel qu'à partir de l'année prochaine, Unity récupérera 2,5 % des recettes générées par les jeux développés à partir d'une formule payante si et seulement si ces mêmes jeux ont généré au moins 1 million de dollars sur l'année.

Les utilisateurs de la version gratuite ne sont plus concernés, ce qui permet à tout le monde de souffler. Unity adopte donc un modèle plus commun et qui semble convenir à tous. Malgré tout, la confiance a été entamée, et il faudra que la nouvelle personne chargée de diriger l'entreprise se montre très convaincante.