Bien souvent, les développeurs ne prennent pas le temps d'intégrer un vrai mode nuit à leurs applications. Les habitués d'Instagram, Snapchat ou WhatsApp n'ont donc d'autre choix que de passer par l'application photo de leur appareil, de prendre le cliché en mode nuit puis de l'importer ensuite dans leur publication.

Ce n'est pas la solution la plus pratique, et les développeurs de Google ont développé une nouvelle API qui devrait arriver dans Android 16. Selon Mishaal Rahman, du site Android Developers, cette nouveauté logicielle intégrée au système permettra aux applications tierces, et notamment l'ensemble des réseaux sociaux dédiés à la photo et à la vidéo, de détecter automatiquement les conditions de faible luminosité et d'activer le mode de photo de nuit de l'appareil.