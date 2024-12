Squeak

Il y a bien d’autres astuces à découvrir dans Word mais il serait beaucoup plus long de les énumérer dans un seul article.

Astuce numéro 8 : saviez-vous qu’il est possible de retrouver les anciens effets WordArt des premières versions de Word même dans les versions actuelles? Ces effets de texte peuvent aujourd’hui sembler kitsch ou démodés mais sont toujours là. Il suffit d’enregistrer le document au format Word 97-2003 (*.doc). Et ô miracle, en cliquant sur insérer WordArt, on retrouve le menu vintage qui sent bon les années 90, nostalgie assurée ^^