3dcomputer

En même temps, quand tu dépenses entre 15K et 100K dans une voiture électrique, il est difficile de réinvestir dans une essence. L’offre est limitée chez les constructeurs, et le malus écologique est excessif ! À mon avis, c’est encore une étude biaisée, menée par une association/coalition de conducteurs et d’utilisateurs de véhicules électriques (VE) dans différents pays… Autant dire que la plupart de ces personnes sont des pro-électrique, avec une vision totalement déformée des « inconvénients » de la voiture électrique. Bref, pour ajouter à cela, les utilisateurs et donc les chiffres sont extrêmement ciblés, ce qui est logique ! 28 000 utilisateurs sur 336 000 membres, ce n’est vraiment pas représentatif à l’échelle mondiale (achats, locations, reventes, problèmes, recyclage)

Clubic, il serait temps de faire du journalisme : apporter un fait, le commenter, donner un avis pertinent et surtout crédible, mais ne pas prendre parti. 1%, c’est tout de même un chiffre absurde, surtout pour représenter le parc mondial de véhicules ! Franchement.

Un peu d’esprit critique, s’il vous plaît… Ce qui est vraiment fou, c’est le coût total de fabrication d’un VE, le remplacement de la batterie, et le recyclage inexistant de la batterie, voire même de la voiture. Personne n’en veut en occasion, et c’est encore pire lors des ventes aux enchères, où les VE ne partent pas.

Coût initial et d’entretien prohibitif, autonomie et contraintes réelles exagérée, impact environnemental caché, infrastructure insuffisante et coûteuse, manque de polyvalence !

Bref, sans transition, la suite…