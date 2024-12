Plus sérieusement, et là, on prend les propos de MSI très au sérieux, la firme taïwanaise annonce des gains « en moyenne supérieurs de 20 % », toujours par rapport à la même console portable et en gardant une puissance de 17 watts sur les deux machines. Autant ces +113 % qui ne concernent qu'un seul jeu, Metro 2033, ne sont pas très intéressants, autant cette moyenne l'est davantage.

Afin de tempérer l'enthousiasme de MSI, notons tout de même que la ROG Ally X est disponible depuis juillet et que son prix de 799 dollars la place 100 dollars moins chère que la Claw 8 AI+. Cela dit, à Clubic, nous ne sommes jamais contre un peu de concurrence, alors souhaitons le meilleur à MSI et à ses consoles.